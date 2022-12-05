Sadiye Destur Belgeseli Çarşamba günü gösteriliyor

Halk dansları kıyafeti terzisi ve araştırmacısı Sadiye Destur’un hayatını konu alan belgeselin ilk gösterimi Çarşamba günü yapılıyor

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hayata değer katan kadınların hayatını konu alan belgesellerin 16'ncısı olan Sadiye Destur belgeseli, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 17.30'da gösterilecek.Halkbank sponsorluğunda hazırlanan belgesele konu olan ve halk dansları kıyafeti diken ilk ve tek terzi olarak bilinenSadiye Destur, 24 Haziran 2021'de hayatını kaybetmişti.