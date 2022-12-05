banner875
banner885
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
8 0
13 0
 
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
7 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
31 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
20 0
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
24 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
36 0
banner878
banner887

Sadiye Destur Belgeseli Çarşamba günü gösteriliyor

banner476

Halk dansları kıyafeti terzisi ve araştırmacısı Sadiye Destur’un hayatını konu alan belgeselin ilk gösterimi Çarşamba günü yapılıyor

banner825
Sadiye Destur Belgeseli Çarşamba günü gösteriliyor
 
Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hayata değer katan kadınların hayatını konu alan belgesellerin 16'ncısı olan Sadiye Destur belgeseli, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 17.30'da gösterilecek.

Halkbank sponsorluğunda hazırlanan belgesele konu olan ve halk dansları kıyafeti diken ilk ve tek terzi olarak bilinen 

Sadiye Destur, 24 Haziran 2021'de hayatını kaybetmişti. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.