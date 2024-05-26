Kuzucuk Ayşe ablasına ağlıyor

İskele bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Kuzucuk sevilen bir simasını kaybvetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kuzucuk köyünün sevilen simalarından Ayşe Manastırlı Akballı bugün vefat etti.

Akballı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi, yarın Kuzucuk köy camisinde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Kuzucuk köy kabristanlığı'na defnedilecek.

