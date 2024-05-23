İskele Süleyman abisine ağlıyor

Ülkemizin beş ilçesinden biri olan İskele sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele Belediyesi İdari Amiri Gülgün Dargın’ın babası ve İskele’nin sevilen simalarından olan Süleyman Dargın bugün vefat etti.

Dargın’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın İskele Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.

