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'Hocaların hocası' vefat etti

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'Hocaların hocası' vefat etti
Ülkemiz önemli bir değerini daha kaybetti.
Aslen Baf’ın Lemba köyünden olan ve uzun yıllardır Mağusa’da yaşayan Namık Kemal Lisesi’nde öğretmenlik ve müdürlük yapmış olan  araştırmacı ‘Hocaların hocası’ olarak bilinen Oğuz Yorgancıoğlu hayatını kaybetti.
20'nin üzerinde araştırma inceleme kitabı ile öykü kitabı yazan Oğuz Yorgancıoğlu’nun vefatı edebiyat dünyasını yasa boğdu.
Yorgancıoğlu’nun vefat ile ilgili Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur şunları dile getirdi:
Ülkemizin en önemli araştırmacısı ,hocaların hocası Oğuz Yorgancıoğlu hocamızın vefatını az önce öğrendik. Hocamıza Allahtan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz. Sayın hocam mekanın cennet olsun kalbimizde hep yaşayacaksın…
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