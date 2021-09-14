banner583
34 0
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
13 0
 
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
219 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
11 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
38 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
14 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
124 0
banner661

Enver Kaya yeniden başkan

banner476

banner666
Enver Kaya yeniden başkan
Voleybol Federasyonu Olağan Genel Kurulu önceki akşam Atatürk Eğitim Merkezinde gerceklestirildi. Divan Başkanlığını Eski Voleybol Federasyonu Başkanı Türkmen Sencer'in yaptığı genel kurula Federasyona üye olan 10 kulüpten 9'u katılım gösterdi.
Covid 19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen oturumda faaliyet ve mali rapor okunduktan sonra üyelerin oybirligi ile onaylandı.
Daha sonra gündemin 3. Maddesi olan Başkanlık seçimine geçildi. Seçime tek aday olarak giren Enver Kaya üyelerin oy birligi ile bir kez daha yeniden Başkan seçildi.
Başkan Kaya gündemin diğer maddesi olan 2021-2022 sezonu hakkında üye kulüplere açıklamalarda bulundu.
Dilek ve temennilerden sonra Başkan Kaya Divan Başkanı Türkmen Sencer ve katılım gösteren bütün üyelere güven ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kaya amaçlarının her zaman ülke voleybolunun hedeflerini ve başarılarını en yukarı yükseltmek olduğunu dile getirirken voleybol camiasının duruş ve karekteri ile bunu başarabilecek güçte olduğunu dile getirdi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.