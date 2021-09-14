Enver Kaya yeniden başkan

Voleybol Federasyonu Olağan Genel Kurulu önceki akşam Atatürk Eğitim Merkezinde gerceklestirildi. Divan Başkanlığını Eski Voleybol Federasyonu Başkanı Türkmen Sencer'in yaptığı genel kurula Federasyona üye olan 10 kulüpten 9'u katılım gösterdi.

Covid 19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen oturumda faaliyet ve mali rapor okunduktan sonra üyelerin oybirligi ile onaylandı.

Daha sonra gündemin 3. Maddesi olan Başkanlık seçimine geçildi. Seçime tek aday olarak giren Enver Kaya üyelerin oy birligi ile bir kez daha yeniden Başkan seçildi.

Başkan Kaya gündemin diğer maddesi olan 2021-2022 sezonu hakkında üye kulüplere açıklamalarda bulundu.

Dilek ve temennilerden sonra Başkan Kaya Divan Başkanı Türkmen Sencer ve katılım gösteren bütün üyelere güven ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kaya amaçlarının her zaman ülke voleybolunun hedeflerini ve başarılarını en yukarı yükseltmek olduğunu dile getirirken voleybol camiasının duruş ve karekteri ile bunu başarabilecek güçte olduğunu dile getirdi.

