Gülter hemşire sevenlerini üzdü

Yıllarca hemşirelik yapan ve Gazimağusa bölgesinde sevilen bir sima olan Gülter Muhtaroğlu hayatını kaybetti.

Yeniboğaziçi’nde yaşayan ancak Gazimağusa’da gerek mücahide gerekse daha sonra devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan emekli hemşire Gülter Muhtaroğlu dün sonsuzluğa yürüdü.

Muhtaroğlu, bugün Yeniboğaziçi Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yeniboğaziçi Kabristanlığı’na defnedildi.



