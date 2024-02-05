Gönendere bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin eski Türk köylerinden Gönendere sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale -Serdarlı Belediyesine bağlı Gönendere köyünün çınarlarından Hatice Horoz dün vefat etti.
Hatice Horoz’un cenazesi dün ikindi namazına müteakip Gönendere Kabristanlığı’na defnedildi.
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