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Gönendere bir çınarını daha kaybetti

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Gönendere bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin eski Türk köylerinden Gönendere sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale -Serdarlı Belediyesine bağlı Gönendere köyünün çınarlarından Hatice Horoz dün vefat etti.
Hatice Horoz’un cenazesi dün ikindi namazına müteakip Gönendere Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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