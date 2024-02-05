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Gardiyanoğlu: “Kalkanlı Yaşam Evi için ciddi projelerimiz var”

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Gardiyanoğlu: “Kalkanlı Yaşam Evi için ciddi projelerimiz var”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaretinde, tesis için ciddi projeleri olduğunu duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Gardiyanoğlu’na ziyaretinde, Bakanlık Müsteşarı Serkan İlseven, Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.
Bakan Gardiyanoğlu Kalkanlı Yaşam Evi için ciddi projeleri olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği Ofisi’nin de katkıları ile tadilat ve bakım çalışmalarının başlayacağını vurguladı. Gardiyanoğlu  “Hedefimiz Kalkanlı Yaşam Evi’nin artık güzelliklerle anılmasıdır.”  dedi.
Açıklamaya göre, Kalkanlı Yaşam Evi’nin bozuk klimaları değişti, çevre aydınlatma arızaları giderildi, tesis içi elekirik sistem eksiklikleri tamamlandı ve tüm odaların daha verimli sıcak suya ulaşması çalışması tamamlanma aşamasına geldi.
 
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