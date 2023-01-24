Göksel ailesinin acı günü

Girme sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne'nin sevilen simalarından Göksel ailesinin çınarı Mustafa Kemal Göksel bu sabah yaşam savaşını kaybetti. Bir süreden beridir hastanede tedavi gören Mustafa Göksel'in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Göksel kılınacak öğle namazı sonrasında Karaoğlanoğlu mezarlığına defnedilecek.
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