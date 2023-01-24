CTP Genel Başkanı Erhürman “KKTC’deki sağlık olanaklarının geliştirilmesine gerek kalmayacak mı?” dedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mecliste söz alarak, hükümete sorular yöneltti. Elektrik konusunda açıklama yapılmasını isteyen Erhürman, ne planlandığını ve nasıl projelendirildiğini tüm halkın bilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, elektrikte yapılacak projenin enterkonnekte mi, bir santralden çekilecek bir kabloyla mı ilgili olacağını, alım garantisi olup olmadığını, kaç yılda tamamlanacağını, yatırım maliyetinin faturalara yansıyıp yansımayacağını sordu.

Türkiye’deki sağlık olanaklarından yararlanma protokolünün kimi kapsayacağını sorarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde KKTC vatandaşı herkesin Türkiye’deki sağlık olanaklarından yararlanıp yararlanamayacağını soran Erhürman, “Herkes yararlanabilecek anlamına gelirse, o zaman KKTC’deki sağlık olanaklarının geliştirilmesine gerek kalmayacak mı?” dedi.

Sosyal konut konusunda 40 yıl önce Kıbrıs Türk halkının kendi imkanlarını kullanarak proje yaptığını anımsatan Erhürman, şimdi kaynaklar daha fazlayken neden TOKİ’nin yapmasına ihtiyaç duyulduğunu sordu.

Erhürman, başbakanın 6 ay önce Ekonomik Örgütler Platformu ile sınır kapılarına yönelik protokol imzaladığına işaret ederek, gereğinin neden yapılmadığının açıklanmasını istedi.

İlaç eksikliğinin sebebinin ne olduğunu soran Erhürman, sorunun aşılması adına neler yapıldığını, özellikle çocuk antibiyotiklerinde sıkıntının önemli olduğuna işaret etti.

Naylon poşet konusunda takvimlendirme yapılmaması halinde 9 fabrikanın kapanacağı yönündeki açıklamaları hatırlatan Erhürman, naylon poşet kaldırılmasını desteklediklerini ancak bu adımın gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra doğru şekilde atılması gerektiğini belirtti.

