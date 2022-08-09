banner762
banner815
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
“Şehrin göbeğinde bu görüntüler hiç hoş değil”
12 0
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
44 0
 
97 0
Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinden Evkaf‘a teşekkür
Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinden Evkaf‘a teşekkür
42 0
Cimnastikçiler bir inci gibi parladılar
Cimnastikçiler bir inci gibi parladılar
40 0
Kaplıca Karadeniz 61’in inadı tuttu
Kaplıca Karadeniz 61’in inadı tuttu
55 0
Famagusta Cup’ta Kapalı Maraş şampiyonları KKTC
Famagusta Cup’ta Kapalı Maraş şampiyonları KKTC
62 0
banner797

Dikmen’i üzen veda

banner476

banner825
Dikmen’i üzen veda
Girne kazasına bağlı büyük yerleşim yerlerinden biri olan Dikmen köyü sevilen, sayılan bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Adanalı olup uzun yıllardan beridir Dikmen’de yaşamakta olan Öndüzenci Ali Usta olarak bilinen Ali Karaaslan dün hayata gözlerini yumdu.
Dikmen’de herkes tarafından sevilen sayılan ve yardımsever kişiliğiyle bilinen Ali Karaaslan’ın vefatı derin üzüntüye neden oldu.
Karaaslan, yarın Dikmen Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Dikmen Mezarlığı’na defnedilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.