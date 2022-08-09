Dikmen’i üzen veda

Girne kazasına bağlı büyük yerleşim yerlerinden biri olan Dikmen köyü sevilen, sayılan bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Adanalı olup uzun yıllardan beridir Dikmen’de yaşamakta olan Öndüzenci Ali Usta olarak bilinen Ali Karaaslan dün hayata gözlerini yumdu.

Dikmen’de herkes tarafından sevilen sayılan ve yardımsever kişiliğiyle bilinen Ali Karaaslan’ın vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Karaaslan, yarın Dikmen Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Dikmen Mezarlığı’na defnedilecek.

