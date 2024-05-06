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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu hem yasama hem de denetim göreviyle toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu hem yasama hem de denetim göreviyle toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 12.15’te Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.
Hem yasama hem de denetim göreviyle toplanan Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde, başkanlığın sunuşlarının ardından “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı” ile “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ele alınacak.
Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek. Genel kurulda, sözlü ve sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorulara da yer alacak.
 
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