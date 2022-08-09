Eurodizel ve gazyağında indirime gidildi

Akaryakıt fiyatlarında yeniden düzenlemeye gidildi, Euro Diesel ile gaz yağı satış fiyatında 1.21 ve 1.51 TL indirim yapıldı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Euro Disel’in litresi 23.47 TL’den 22.26 ‘ya, gaz yağı ise 23.84’ten 22.33’e geriledi.

Öte yandan kurşunsuz benzin 95 oktan 19.64 TL ve 98 oktan litre satış fiyatı 19.95 TL olarak sabit kaldı.

Yeni satış fiyatları yarından itibaren yürürlüğe girecek.

