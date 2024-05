Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye üniversitelerin arama kurtarma katılımıyla düzenlenen “USAR Games 2024 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları” tamamlandı.



Oyunlarda, birinci Akdeniz Karpaz Üniversitesi, ikinci Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, üçüncü ise Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.



Oyunların ödül ve kapanış töreni Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Lefkoşa Yenişehir’deki merkez binasında dün akşam yapıldı.





Törene, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, askeri erkan, üniversite temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.



Oyunlara katılan ekiplerin kortej yürüyüşüyle yerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca konuşma yaptı.



Karaca, kapanış törenine katılan herkese teşekkür ederek, kaybedeni olmayan oyunlar ve üniversiteler ile insan yaşamına yönelik yapılan işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.



Oyunların uluslararası tanınırlığının arttığını ve ses getirir noktaya geldiğini ifade eden Karaca, bunun artarak devam etmesini temenni etti.



Karaca, gençlerin de afetlere karşı farkındalığını artırarak, burada edindiği bilgi ve becerileri ülkelerinde ve diğer ülkelerde olası afetlerde destek amaçlı kullanmasını temenni etti.



Bunun önemini Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminde gördüklerini ifade eden Karaca, aramalara destek veren gençlere teşekkür ederken, yaşamını yitirenleri rahmetle andı.



Karaca, oyunlara büyük ilgi ve katılım gösteren öğrenciler ile bu oyunlara destek veren sivil savunma personelini de tebrik etti.



Karaca, kaybedenin olmadığı dostluğun kazandığı oyunların devam edeceğini de vurguladı.



Konuşmanın ardından Sivil savunma teşkilatı başkanlığı personeline, hakemlere ve oyunlarda en iyi dereceyi elde eden ekiplere teşekkür plaketleri ile ödülleri ve madalyaları verildi.



Törende, oyunların video gösterimi de yapıldı.



Protokol konuşmalarıyla tamamlanan törende konuşan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, oyunlara katılan üniversite öğrencilerini, sivil savunma teşkilatını tebrik etti.



Sivil savunmanın ülkenin gururu olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli bir kurumu olduğunu belirten Töre, her an doğal afetlere hazır olan sivil savunmanın ülkede de, büyük bir acı yaşanan 6 Şubat depreminde de görev aldığını söyledi.



Şampiyon Melekler ile depremde yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Töre, yaşanan acının tarif edilmesinin güç olduğunu anlattı.



Afetlerin her an olabileceğini ancak en az kayıplarla atlatılmasının devletin görevi olduğunu ifade eden Töre, bu çerçevede sivil savunma teşkilatına başarılar diledi.



Teşkilatın her açıdan geliştirilmesinin önemine işaret eden Töre, Gazze’de yaşanan acılara da değinerek, insanlığın medeniyetin nerede olduğunu, ne yaptıklarını sordu.



Töre, insanların toplu halde katledilmesinin, yardım edilememesinin anlaşılmaz olduğunu belirterek, Gazze’de yaşananların insanlık utancı olduğunu ancak yapanların utanmadığını söyledi, “Hepsine yazıklar olsun” dedi.



KKTC’de faaliyet gösteren 10 üniversite ile Türkiye Cumhuriyeti’nden 1 üniversitenin arama kurtarma kulübü üyelerinin katıldığı oyunlarla, “deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşarak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratarak, doğru arama kurtarma çalışmaları yapmak, yaralılara temel ilk yardım yapılmasının ardından emniyetli ortam koşullarını sağlayarak, can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında farkındalığı artırmak” amaçlanıyor.



Oyunlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nden ise Maltepe Üniversitesi katıldı.