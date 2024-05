Gönyeli, umutlarını play-off’a taşıdı

Birinci Ligde son haftaya süper lige yükselme umuduyla giren Gönyeli sahasında Yılmazköy’ü mağlup etmesine rağmen Esentepe’nin berabere kalarak ikili averajla süper lige yükselmesi sonrasında Gönyeli umudunu play-off maçlarına taşıdı

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Burak Yiğit, Şahin Coşkun, Fehim Dayı

Gönyeli: Ali, Ahmet Can, İbrahim Kaba, Mustafa Hacı, Kahraman, Ömer, Ahmet Aksoy, Cemre, Metin, Cevdet, İlyas

M.H.Yılmazköy: Hüseyin, Menteş, Tarkan, Özner, Süleyman, Mehmet Dulkadir, Yunus, Salih, Mehmet İnce, Barış, Ayhan

Goller: 5' ve 90+2'İlyas Yılmaz, 17'Ahmet Aksoy, 62'Ahmey Can Temel (Gönyeli), 27'Mehmet Dulkadir, 32'Özner Zaifoğlu (Mustafa Hacıali Yılmazköy)

Kırmızı Kart: 90+2'İlyas Yılmaz (Gönyeli)



AKSA 1.Lig’de son hafta karşılaşmasında Gönyeli ile Mustafa Hacıali Yılmazköy karşı karşıya geldi. Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlılar 4-2 kazanarak 3 puanı sahibi oldu. Gönyeli bu sonuçla play off oynamaya hak kazanırken, Mustafa Hacıali Yılmazköy ise play off'a kalamadı ve sezonu tamamladı.

5.dakikada gelişen Gönyeli atağında Kahraman ortaladı, İlyas kafayla topu ağlara gönderdi (1-0).

17.dakikada Gönyeli’den Ahmet Aksoy’un ceza sahası dışından vuruşu filelere gitti (2-0).

27.dakikada Yılmazköy atağında savunma arkasına sarkan Mehmet Dulkadir farkı 1’e indiren golü attı (2-1).

32.dakikada Gönyeli kalecisinden seken topu Özner ağlara göndererek skora dengeyi getirdi ve ilk devre 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci devreye Gönyeli daha istekli başladı. 62.dakikada Kahraman’ın ortasında kaleci savunma anlaşmazlığında Ahmet Can topu ağlara gönderdi (3-2).

90+2.dakikada İlyas maçın skorunu belirleyen golü attı (4-2). İlyas gol sonrasında tribünlerle girdiği diyalog sonrasında çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maç sonunda her iki takım oyuncuları ve tribünleri arasında olaylar yaşanırken, polis olayları önledi.

(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)