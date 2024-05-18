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Denner ailesi çınarına ağlıyor

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Denner ailesi çınarına ağlıyor
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'nın sevilen ailelerinden Denner ailesinin çınarı Hayrettin Denner dün akşam vefat etti.
Denner'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa'da ismail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.
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