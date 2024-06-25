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Cihan Erbulak, sevenlerini üzdü

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Cihan Erbulak, sevenlerini üzdü
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Yeroşibulu olup uzun zamandan beridir Lefkoşa’da yaşamını sürdüren Cihan Erbulak bugün vefat etti.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı gazeteci Emin Akkor’un annesi olan Cihan Erbulak’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Alsancak Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alsancak Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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