Balalan bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden olan Balalan köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi köylerinden olan Balalan köyü sakinlerinden sevilen sima Hasan Şemmeduri bugün vefat etti.

93 yaşında hayatını kaybeden Şemmeduri’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Balalan köyünde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Balalan Mezarlığı’na defnedilecek.

