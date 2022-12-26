Atun ailesinin acı günü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Atun ailesinin sevilen, yardımsever ismi Serpil Atun dün yaşamını yütürdü.
73 yaşında hayatını kaybeden Serpil Atun yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
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