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Arapköy bir çınarını daha kaybetti

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Arapköy bir çınarını daha kaybetti
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Girne bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden olan Arapköy bir çınarını daha kaybetti.
Arapköy sakini Kurtoğlu ailesinin çınarı olan ve bölgede sevilen bir sima olan Salih Kurtoğlu bu sabah hayata gözlerini yumdu.
Salih Kurtoğlu’nun cenazesi bugün Arapköy Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Arapköy Mezarlığı’na defnedilecek.  
 
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