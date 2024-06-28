Alsancak, Savaş hocasına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Alsancak’ın sevilen simalarından olan ve uzun yıllar Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezinde öğretmenlik yaparak emekli olan Savaş Sakinoğlu dün hayatını kaybetti.

Sakinoğlu, bugün Alsancak Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Alsancak Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

