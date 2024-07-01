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Akçay, Arif abisine ağlıyor

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Akçay, Arif abisine ağlıyor
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Güzelyurt bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Akçay sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Dereliköylü olup Akçay’da ikamet eden, Arif Nezif Tekyaprak hayatını kaybetti.
Kısa süre önce enfeksiyon kapması nedeniyle hastaneye yatan Arif Nezif Tekyaprak’ın ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri yasa boğuldu.
Merhumun cenazesi bugün Akçay Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akçay Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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