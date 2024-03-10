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Ramazanın ilk iftarı yarın yapılacak

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Ramazanın ilk iftarı yarın yapılacak
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"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam kılındı. Ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.
İlk imsak KKTC’de yarın  saat 04.39’da, ilk iftar 17.56’da yapılacak.
Ramazan ayı, bu yıl 9 Nisan’da son bulacak.
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan ramazan mesajı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ramazan nedeniyle mesaj yayınladı.
Tatar mesajında, “Rahmet, bereket ve huzur ayı Ramazan-ı Şerif’in halkımıza, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimize ve tüm İslâm âlemine huzur, sağlık ve hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.
 
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