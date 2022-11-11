“Sorunlara tek çözüm yolu Atatürk’ün düşünceleridir”

Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı (E) Orgeneral İlker Başbuğ DAÜ’de konferans verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Atatürk’ü Anma Konferansı gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı (E) Orgeneral İlker Başbuğ’un konuşmacı olduğu konferans, 11 Kasım 2022 Cuma günü, saat 14:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlendi. Konferansa Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, KKTC Turizm Bakanlığı Turizm Planlama Daire Müdürü Osman Şeker, Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin K. Çete, Rektör Yardımcıları, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, mücahitler ve DAÜ öğrencileri katıldı. Yoğun ilgi gören konferansta katılımcılar salonu tamamen doldurdu. Orgeneral Başbuğ, konferansa 10. Yıl Marşı eşliğinde giriş yaptı. Başbuğ’un salona girişi esnasında katılımcılar da 10. Yıl Marşı’na alkışlarla eşlik etti.



“Atatürk’ün Devlet Adamı Yönü Daha İyi Anlaşılmalı”

Konferans, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün açılış konuşması ve Orgeneral Başbuğ’un biyografisini arz etmesiyle başladı. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, DAÜ’nün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıl dönümü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlediğini, bu etkinliklerin Atatürk’ün daha iyi anlanmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti. Atatürk’ün asker yönünün yanında devlet adamı yönünü geleceğin yöneticileri olan öğrencilerin daha iyi bilmeleri, kavramaları ve gelecekte uygulamaları gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Göktürk, konferansta Orgeneral Başbuğ’un bu konunun uzmanı olarak devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatacağını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, yoğun programına rağmen DAÜ öğrencilerini kırmayan Başbuğ’a da teşekkürlerini iletti.



Orgeneral Başbuğ Öğrencilere Sorular Sordu

Ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı (E) Orgeneral İlker Başbuğ, “Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk” başlıklı konferans verdi. Bu anlamlı günde DAÜ öğrencileri ile birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Orgeneral Başbuğ, bunun DAÜ’ye ilk gelişi olmadığını, daha önce de üç kez DAÜ’yü ziyaret ederek konferanslar verdiğini hatırlattı. Atatürk’ün gençlere “Ey yükselen genç nesil. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu koruyacak ve yükseltecek olan sizlersiniz” diye hitap ederek kendilerine büyük bir sorumluluk verdiğini kaydeden Orgeneral Başbuğ, kendisinin de Atatürk’ün verdiği bu göreve layık olmak için gençlerle düşüncelerini, bilgilerini ve tecrübelerini paylaştığını belirtti. Orgeneral Başbuğ, konferansı öğrencilere sürekli sorular sorarak interaktif bir şekilde sürdürdü.

Atatürk’ün bir kimliğinin kazandığı zaferlerle ismini tarihe altın harflerle yazdıran efsane bir komutan olduğunu ifade eden Orgeneral Başbuğ, bir diğer kimliğinin ise devlet adamı, üçüncü ve en önemli kimliğinin ise kendi ifadeleriyle “et ve kemikten oluşan fani Mustafa Kemal” yani insan olduğunun altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar karşılaşmış olduğu sorunlara çare ya da çözüm aranıyorsa, tek çözüm yolunun Atatürk’ün düşünceleri olduğunu vurgulayan Orgeneral Başbuğ, “O’ndan aldığımız dersler ışığında hareket etseydik, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin çözemeyeceği hiçbir sorun olmazdı” diye konuştu. 21. Yüzyılda yaşamış dünyanın en büyük siyaset bilimcilerinden Henry Kissinger’ın 20. Yüzyıl’ın en büyük dört devlet adamı arasında Mustafa Kemal Atatürk’ü göstermesinin tesadüf olmadığını kaydeden Orgeneral Başbuğ, bir kişinin devlet adamı olarak nitelendirilmesi için ne gibi özelliklere sahip olması gerektiğini anlattı. Bu özellikler arasında ileri görüşlü pozitif devrimciliğin olduğunu belirten Orgeneral Başbuğ, diğer bir önemli konunun ise devlet adamının uzun vadeli hedefler peşinde koşarken bunu ülkedeki istikrarı ve dengeyi bozmadan gerçekleştirmesi olduğuna işaret etti.

Türk Devrimi’nin Önemli Yapıtaşları

Atatürk’ün bir devlet adamı olarak gerçekleştirdiği Türk Devrimi’nin önemli yapıtaşlarından bahseden Orgeneral Başbuğ, toplumun yaşamının olduğu tüm alanları kapsayan bir devrimin gerçekleştirildiğini belirtti. Atatürk’ün milli egemenliğe dayalı bir sistem hayalinin aslında 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığında aklında netleştiğini aktaran Orgeneral Başbuğ, o dönemin şartlarında Atatürk’ün yanındaki silah arkadaşlarının dahi bu devrimleri daha önce düşünmediklerini ve benimsemediklerini ifade etti. Atatürk’ün 5 Kasım 1925 tarihinde Ankara Adliye Mektebi’nin (Hukuk Fakültesi) açılışında yaptığı konuşmada Türk Devrimi’nin ana çerçevesini çizdiğini belirten Orgeneral Başbuğ, fertleri dini ve mezhebi irtibat yerine Türk Milleti bağıyla bir araya toplamak gibi bir Ulus Devlet kavramının önemine işaret etti. Başbuğ, Türk Devrimi’nin dünyadaki yeri ve fikirsel önemine dair tespitlerini de katılımcılarla paylaştı.

Büyük ilgi gören konferansın sonunda, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı (E) Orgeneral İlker Başbuğ’a konferansın anısına gümüş tabak takdiminde bulunuldu.

Orgeneral İlker Başbuğ’dan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a Ziyaret

Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ve oğlu Murat Başbuğ ile konferans öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyarette DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ile DAÜ-ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk de hazır bulundu. Orgeneral Başbuğ, ziyaretin anısına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a Savaş ve Barış başlıklı kitabını imzalayarak hediye etti. Prof. Dr. Hocanın da Orgeneral Başbuğ ve eşi Sevil Başbuğ’a DAÜ adına hediye takdiminde bulundu.

