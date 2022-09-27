DAÜ öğretim üyesi karadelik araştırmalarına katılacak

DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün dünyanın önde gelen bilim insanlarıyla karadelik araştırmaları yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’nün genç Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün, karadelikleri incelemek üzere Avrupa Birliği Bilim ve Teknoloji İş Birliği (COST), İspanya Zaragoza Üniversitesi ile İtalya Roma Sapienza Üniversitesi’nin öncülüğünde önerilen CA18108 – Çoklu Haberci Yaklaşımında Kuantum Yerçekimi Fenomenolojisi (QG-MM) çalışma grubuna üye olarak seçildi. 40 ülkeden alanlarında dünyanın önde gelen 293 bilim insanının ortak çalışması olan projede, Doç. Dr. Ali Övgün, Türkiye’den 4 kişi ile birlikte bu COST aksiyonunda yer alıyor.

Doç. Dr. Övgün konu hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Evrenin keşfi, son zamanlarda çoklu haberci paradigması sayesinde yeni bir döneme girdi. Artık kütleçekimsel dalga astronomisinin doğuşuyla birleşen kozmik parçacıkların (fotonlar, nötrinolar, kozmik ışınlar) tespiti, bize Evrendeki farklı kaynaklar ve galaksiler arası ortamın özellikleri hakkında bilgi verir. Özellikle en enerjik olaylar, hızlandırıcılarda doğrudan erişilemeyen enerji rejimlerinde fiziksel teorilerimizi test etmemizi sağlar. Bu aslında, Planck ölçeğinin bazı etkilerini içerebilecek fenomenolojik modeller oluşturmaya çalışan ve böylece büyük ölçüde çalışılan kuantum yerçekimi sorununa aşağıdan yukarıya bir yaklaşım sağlayan oldukça yeni bir fizik alanı olan kuantum kütleçekim fenomenolojisinin hedefidir.

Önerilen COST eyleminin temel amacı, kuantum yerçekimi teorilerinden karakteristik fiziksel fenomenlerin tahmini ve tespit olasılığı üzerinde çalışmak için ilgili topluluklardan (uygun coğrafi, yaş ve cinsiyet dengesi ile) teorik ve deneysel çalışma gruplarını bir araya getirmektir. Bu işbirliği, temel fizikte olağanüstü gelişmelere yol açabilecek bu zorluğun doğru bir şekilde ele alınması için gereklidir. İkinci bir hedef, bu kozmik habercilerin üretiminde, yayılmasında ve saptanmasında kuantum yerçekimi ayak izlerinin etkili bir şekilde aranmasında ihtiyaç duyulan disiplinler arası uzmanlıkta yetkin olacak bir bilim insanı neslinin oluşturulması olacaktır. Bu arayışın sonuçları ne olursa olsun, Evrenin ve temel yasalarının daha iyi anlaşılması yoluyla bilim üzerinde kesinlikle önemli bir etkisi olacaktır.”

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün’ün yer aldığı COST aksiyonu hakkında detaylı bilgiye, https://tinyurl.com/5n8wbv6j linkinden erişilebiliyor.

