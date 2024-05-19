DAÜ öğretim görevlisi Prof. Sakallı'ya Kanada'dan büyük onur

DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Sakallı’ya Kanada'dan 2023 yılının "Üstün Hakemi" ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden, Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı’ya Kanada’da bulunan “Canadian Science” yayınevinin bilimsel dergilerinden “Canadian Journal of Physics” (CJP) tarafından 2023 yılının Üstün Hakemi ödülü verildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre Sakallı 2022 yılında da aynı ödüle layık görülmüştü.

Baş Editörlüğünü Fizikçi Prof. Dr. Robert Mann ve Prof. Dr. Marco Mekli’nin yaptığı CJP, 2023 yılının Üstün Hakemlerini geçtiğimiz gün açıkladı.

“Üstün Hakem Ödülü; özelde konu uzmanının bilimsel değerlendirmesinin doğruluğu ve kalitesine, genelde ise değerlendirmesini açıkça, adil ve tarafsız beyaz etme kriterlerine göre editörlerin puanlaması doğrultusunda en yüksek alan hakemlere veriliyor” denilen açıklamada, Sakallı’nın ikinci kez üstün hakemler listesinde yer almaktan duyduğu mutluluk da ifade edildi.

