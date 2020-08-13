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DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Burcu Betin oldu

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DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Burcu Betin oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü görevine Burcu Sultan Betin getirildi.
DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü görevine, 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Burcu Sultan Betin’in atandığı bildirildi.
2000 yılı DAÜ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Betin, 2001 yılında DAÜ Radyo/TV Müdürlüğü’nde çalışmaya başlayarak DAÜ ailesine katılmış oldu. 2002 yılından bu yana Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nde görev alan Betin, 2008 yılından itibaren Halkla İlişkiler ve Basın Birimi Sorumlusu olarak görev yapmaktaydı. Betin, 12 yıllık Birim Sorumluluğu görevinin ardından DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü görevine atanmıştır.
 
 

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Etiketler; #DAÜ #Burcu Sultan Betin
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