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BAU Kıbrıs Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Toycan getirildi

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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU Kıbrıs) Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Toycan getirildi.

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BAU Kıbrıs Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Toycan getirildi


Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Toycan, 2022-2023 akademik yılın başlangıcı ile BAU Kıbrıs Rektörü olarak yeni görevine başladı.

Prof. Dr. Mehmet Toycan yeni göreviyle ilgili “1 Eylül 2022 tarihi itibariyle yeni bir sayfa açarak Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü olarak görevime başladım. Heyecan ve dinamizm ile güzel başarılara imza atacağımız yıllar olmasını temenni ediyor, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Yönetimi ile BAU Global ailesine bu güzel tecrübeye fırsat yarattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
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