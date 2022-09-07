Kene kaynaklı yeni bakteri tespit edildi

Türkiye'de keneden insana bulaşabilen yeni bir bakteri türü tespit edildi. Bakteriyi taşıyan kene türü, İstanbul Belgrad Ormanı'nda, Trakya ve kuzey Anadolu'da görüldü. Uzmanlar önlem alınmazsa gelecekte KKKA benzeri bir salgın oluşabileceği uyarısında bulunundu

Türkiye'de insanlara bulaşabilen kene kaynaklı yeni bir bakteri görüldü.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin yaptıkları araştırma bilim dergisinde yayımlandı.

Araştırmaya ilişkin açıklama yapan Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ömer Orkun, 2 bine yakın kenede yüzlerce patojen (hastalık oluşturan mikrop) taradıklarını ve 32 farklı kene kaynaklı patojenin varlığını belirlediklerini söyledi.

Orkun, "Bu ciddi derecede önemli bir rakam ve bunların hiçbiri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü değil. Tespit edilen patojenlerden 10'unun insanı enfekte edebildiği ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de şu an patojen olarak Avrupa'da yeni ortaya çıkan ve Avrupa'nın en önemli vektörü olan Ixodes Ricinus kene türünün naklettiği 'Neoehrlichia Mikurensis' adı altındaki bir bakteri" dedi.

"İSTANBUL'DA BASKIN BİR TÜR"

Bu türün Türkiye'de varlığının yeni tespit edildiğini belirten Orkun, "Bu tür, Avrupa'da insanlarda patojenik olan zoonotik hastalıkların en önemli vektörü olarak kabul edilir ve Avrupa'nın üzerinde en çok çalıştığı kene türüdür. Bizim ülkemizde özellikle Anadolu'nun kuzeyi, Trakya ve İstanbul'da baskın bir tür" diye konuştu.

Söz konusu bakterinin, insanlarda kan damarlarının iltihaplanması ve tıkanmasıyla ile seyreden birtakım bozukluklara yol açabildiğine işaret eden Orkun, "Eskiden özellikle bağışıklık sistemi zayıf veya baskılanmış, dalağı alınmış, lösemi, lenfoma ve MS gibi hastalığı olan insanlarda patojenik olduğu sanılıyordu. Ancak son yıllarda Avrupa'daki vakalara baktığımızda, bağışıklık sistemi gayet yerinde, sağlıklı insanlarda da patojeniteye sebep olabildiği hatta özellikle birtakım ilaçlarla immün sistemi baskılanmış hastalarda ise ölüme varabilecek sonuçlara neden olduğu bildiriliyor."

KENTSEL BÖLGELERDE DE VAR

Bakteriyi taşıyan Ixodes Ricinus kene türünün yüksek neme ihtiyaç duyduğuna işaret eden Orkun, "Bu türü sadece kırsal kesimlerde değil özellikle içerisinde orman ihtiva eden il içi yapılarda yani kentsel bölgelerde de görüyoruz" dedi.

BELGRAD ORMANI'NDA GÖRÜLDÜ

Bu kene türünün İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda, Trakya ve Anadolu'nun kuzeyinde göründüğünü anlatan Orkun, bu türün insanları sıklıkla enfekte ettiğini dile getirdi.

NASIL KORUNULUR?

Orkun, bu kene türünden korunmak için öncelikle tür bazında sistematik olarak araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.



Tespit edilen noktalar üzerinden başlayarak benzer coğrafi noktalarda erken uyarı sistemlerinin oluşturulması gerektiğini dile getiren Orkun, şöyle devam etti:



"İki yıl önce gelecekte Türkiye'de 'Ixodes Ricinus kaynaklı salgın oluşabilir' endişesi ile bu türe ve taşıdıkları patojenlere özgü bir projeyi Sağlık Bakanlığına sunduk. Umarım bunun üzerine gidilir çünkü biz bu salgını en acı yaşayan ülkelerden biriyiz. 2002'de hiç bilmediğimiz bir şekilde dünyanın en büyük KKKA salgınına maruz kaldık ve hala devam ediyoruz. Türkiye açısından gelecekte olacak kene kaynaklı salgınların sebeplerinden bir tanesi hatta olasılık olarak en yükseklerinden biri Ixodes Ricinus."

NOKTA BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kenelerin yoğun olduğu yerlere ilişkin dağılım ve risk haritalarının çıkarılması ve insanların bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Orkun, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar kendisine tutunduğunda bu tür keneyi genelde göremiyor çünkü bu kene, bir pilot kalemin defterde bıraktığı nokta kadar, çok küçük. İnsanlar çoğu zaman fark edemiyor. Diğeri kolaylıkla fark edilebilir ama bu türü fark etmek zor olduğundan, insanların vücutlarını çok detaylı aramaları gerekiyor."