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Easy Lig’de çeyrek finaller yarın oynanacak

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Easy Lig’de çeyrek finaller yarın oynanacak
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Basketbol Federasyonu ve Vedat Kaner Vakfı ortak organizesi olan ‘U10 Junıor’ ve ‘U12 Easy Ligde küçüklerin mücadelesinde sona gelindi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda devam eden organizasyonda U 10 Junior Lig’de maçlar tamamlanırken, U 12 Easy Lig’de grup maçları tamamlandı ve çeyrek final karşılaşmaları yarın oynanacak.
Çeyrek final mücadelelerinde yarın saat 10.00 Kıvılcım Gençlik Gücü – Yakın Doğu Üniversitesi (E), saat 11.30 Levent (K) – Up Basketbol Akademy,  saat 13.00 Necat British – Alsancak 2 ve saat 14.30 Levent erkek – Kıvılcım Gençlik Gücü kız takımları yarı finale kalma mücadelesi verecekler.
Basketbol Federasyonunun yayın sponsoru Kuzey Kıbrıs Web Tv’den çeyrek final, yarı final ve final naklen yayınlanacak.
27 TEMMUZ’DA ORGANİZASYON TAMAMLANIYOR
U 12 Easy Lig’de 27 Temmuz Cumartesi günü sabah bölümünde önce yarı finalistler karşılaşacak. Bu maçları kazanacak 15.00’de finalde mücadele edecekler.
Final karşılaşmasının ardından hem U 10 Junior Lig hem de U 12 Easy Lig’de yer alan tüm sporculara Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı tarafından katılım sertifikaları takdim edilecek.
 
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