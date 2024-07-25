Easy Lig’de çeyrek finaller yarın oynanacak

Basketbol Federasyonu ve Vedat Kaner Vakfı ortak organizesi olan ‘U10 Junıor’ ve ‘U12 Easy Ligde küçüklerin mücadelesinde sona gelindi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda devam eden organizasyonda U 10 Junior Lig’de maçlar tamamlanırken, U 12 Easy Lig’de grup maçları tamamlandı ve çeyrek final karşılaşmaları yarın oynanacak.
Çeyrek final mücadelelerinde yarın saat 10.00 Kıvılcım Gençlik Gücü – Yakın Doğu Üniversitesi (E), saat 11.30 Levent (K) – Up Basketbol Akademy, saat 13.00 Necat British – Alsancak 2 ve saat 14.30 Levent erkek – Kıvılcım Gençlik Gücü kız takımları yarı finale kalma mücadelesi verecekler.
Basketbol Federasyonunun yayın sponsoru Kuzey Kıbrıs Web Tv’den çeyrek final, yarı final ve final naklen yayınlanacak.
27 TEMMUZ’DA ORGANİZASYON TAMAMLANIYOR
U 12 Easy Lig’de 27 Temmuz Cumartesi günü sabah bölümünde önce yarı finalistler karşılaşacak. Bu maçları kazanacak 15.00’de finalde mücadele edecekler.
Final karşılaşmasının ardından hem U 10 Junior Lig hem de U 12 Easy Lig’de yer alan tüm sporculara Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı tarafından katılım sertifikaları takdim edilecek.
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