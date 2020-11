Atatürk, DAÜ'de de anıldı

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) organizasyonuyla gerçekleştirilen törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, rektör yardımcıları, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82. Yıl Dönümü dolayısıyla, DAÜ Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) organizasyonuyla gerçekleştirilen törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, rektör yardımcıları, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, program kapsamında, saat 09.00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. 09.02’de DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım Bildirisi okundu.



“KIBRIS TÜRK HALKI ATATÜRK’Ü BİR KURTARICI OLARAK GÖRMÜŞ VE ONUN ÇİZGİSİNDE İLERLEMİŞTİR”

Yrd. Doç. Dr. Göktürk, bildiride şu sözlere yer verdi:

“Türk Milleti’nin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu eşsiz insan Atatürk, 57 yıllık kısa ömründe fani bir insanın gerçekleştirmesine ihtimal verilmeyecek kadar büyük işler başarmıştır. Bu ulusun vazgeçilmez bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı da Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kurtarıcı olarak görmüş ve onun çizgisinde ilerlemiştir. Bu çerçevede, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulamaya koyduğu inkılap hareketlerini zorlama olmaksızın, eş zamanlı olarak kabul etmiştir. 37 yıl önce kurulan özgür ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığında olduğunu her fırsatta göstermiştir. Büyük Atatürk; bizlere emanet ettiğin eserinle ve değerini her gün biraz daha derinden anladığımız fikirlerinle Türk Ulusu’nun gönlünde ve düşüncelerinde sonsuza kadar yaşayacaksın. Büyük Önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyor, yüksek hatırası önünde eğiliyoruz.”

Yrd. Doç. Dr. Göktürk bildirisinde Kıbrıs Mücahitleri’nin Atatürk ile ilgili yazmış oldukları cümlelere de yer verdi. Bildirinin ardından tören saat 09:05’te sirenler eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunması ile devam etti.

“TÜRK ULUSU’NUN KURTARICI VE KURUCU LİDERİ”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise konuşmasında “Atatürk’ü anmanın en iyi yolu O’nu doğru anlamak ve anlatmaktır. 10 Kasım’ların, Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, Türk Ulusu’na kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür. Bu çerçevede Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin ne olduğunu geleceğimizin teminatı olan gençlerimize iyi anlatmalıyız. Sevgili Öğrenciler; Atatürk yarınları, “Bütün ümidim” diye nitelendirdiği siz gençlere emanet etmiş, aydınlanma yolunun karşısında durmanın yenilmek olduğunu vurgulamıştır. Egemenlik ve uygarlık yolunda durmak, dinlenmek yoktur, çalışmak ve öğrenmek, öğrendiklerini hayata yansıtmak, kalkınmak ve doğruluktan ayrılmadan başarmak vardır” ifadelerine yer verdi.

Hocanın, bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Yüce Atatürk, size olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz her geçen gün daha da artarak sonsuza kadar sürecektir” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı kapsamında DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından saat 12.00’de “1938 Türkiye ve Dünya Basını’nda Atatürk” konulu çevrim içi konferans da gerçekleştirildi.