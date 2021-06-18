Yussuf Poulsen'den tarihi gol

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu mücadelesinde Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmada ilk gol, santra düdüğünden 99 saniye sonra Danimarkalı YussufPoulsen'den geldi.
Poulsen, takımını 1-0 öne geçirdiği bu golle tarihe adını yazdırdı. Bu gol turnuva tarihinin en erken ikinci golü olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihindeki en erken gol ise Rus Dmitri Kirichenko'ya ait.
Kirichenko, EURO 2004'te Rusya-Yunanistan maçının 67. saniyesinde fileleri havalandırmıştı.
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