Galatasaray’a UEFA Finansal Fair Play müjdesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taahhütleri yerine getirdikleri için UEFA Finansal FairPlay’den bitmesine 1 yıl kala çıkış yaptıklarını söyledi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beykoz’daki evinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İki defa yapılandırma yapan ve çıkış yapan ilk Türk kulübüyüz"

Camiaya sevindirici bir müjde vermek istediğini söyleyen Cengiz, şunları kaydetti:

"Geldiğimizden günden beri UEFA Finansal Fair Play (FFP) ile çok uğraştık. 2+1 yıl ceza alacaktık. UEFA bizi çok iyi dinlediler. Çok iyi görüşmeler yaptık. Kendimizi çok iyi ifade ettik ve UEFA ile 4 yıllık yapılandırma anlaşma yaptık. Arkasından dava CAS’a gitti. CAS’ta da kazandık, başarılı olduk. Fakat bu bizi sınırladı. Transferler, satmadan almama kuralı bizi çok sınırlandırdı. Bunu belki ifade edemedik. Neden santrfor almadınız, neden defans almadınız diye eleştirilerde bulundular. Onlara hak veriyorum. Eleştirilere asla kızmam. Yapıcı, olumlu eleştiri insanı her zaman sıcak tutar. 3 yılda şampiyonluk aldık. 2 de kupa aldık. Bu Galatasaray camiasının gücünden geliyor. Sevinçli haber, bugün itibariyle daha 1 yıl olmasına rağmen Final FairPlay’den çıkış yaptık. UEFA’ya çok teşekkür ederim. 3-4 aydır uğraşıyoruz. Bize ikna oldu. Sıkı denetleniyoruz. Sağ olsunlar bugün itibariyle 1 yıl önce serbest bıraktılar. UEFA’ya, disiplin komitesi başkanına, UEFA Başkanı AleksanderCeferin’e ve bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bu 1 günde olmadı. Çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım. Yatağımdan kalktım. Neden, camiamım mutlu olsun diye. Galatasaray, dünyada 2 defa yapılandırma anlaşması yapan ve çıkış yapan sanırım ilk Türk kulübü. Sizlerin varlığı her zaman bana güç verdi. Kötü söyleyenler de Oldu. Canları sağ olsun Herkes kendi destanını yazar."



