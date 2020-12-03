Şampiyonlar Ligi’nde 9 takım garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşandı. 6. ve son hafta öncesi Manchester City, Chelsea, Liverpool, Sevilla, Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Porto ve Borussia Dortmund gruplarından çıkmayı garantileyen takımlar oldu.
Çarşamba günü mesaisi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımını 6 ve 90+1. dakikalarda Neymar ile 69. dakikada MarcosAoasCorrea'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Manchester ekibinin tek golünü 32. dakikada MarcusRashford kaydederken, 70. dakikada kırmızı kart gören Fred takımını 10 kişi bıraktı.
H Grubu'nda 9'ar puanlı Manchester United, PSG ve Leipzig son hafta tur atlama mücadelesi verecek.
GİROUD ATTI CHELSEA COŞTU
E Grubu'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen iki takımın karşılaşmasında Chelsea, OlivierGiroud'nun golleriyle Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. Fransız forvet Giroud, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol atan ilk isim oldu.
G Grubu'nda geçen hafta turu garantileyen ekiplerden Barcelona, AntoineGriezmann, MartinBraithwaite ve OusmaneDembele'nin golleriyle Ferencvaros'u 3-0 yendi.
Tur atlayan diğer takım Juventus da Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı FedericoChiesa, AlvaroMorata ve kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo getirdi.
F Grubu'nda ise Lazio ile 1-1 berabare kalan Borussia Dortmund, gruptan çıkmayı garantiledi.
8 grupta oynan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Atletico Madrid (İspanya) -Bayern Münih (Almanya) - : 1-1
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya) : 1-3
B Grubu
ShakhtarDonetsk (Ukrayna) - Real Madrid(İspanya): 2-0
BorussiaMönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya): 2-3
C Grubu
Olympique Marsilya (Fransa) -Olympiakos (Yunanistan): 2-1
Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 0-0
D Grubu
Liverpool (İngiltere) -Ajax (Hollanda): 1-0
Atalanta (İtalya) -Midtjylland (Danimarka): 1-1
E Grubu
Sevilla (İspanya) -Chelsea (İngiltere): 0-4
Krasnodar (Rusya) -Rennes (Fransa): 1-0
F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya) -Lazio (İtalya): 1-1
Club Brugge (Belçika) -Zenit (Rusya): 3-0
G Grubu
Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3
H Grubu
Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3
MedipolBaşakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4
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