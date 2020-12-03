Tatar: Engelliler Basketbol Takımı ile gurur duyuyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC Engelliler Basketbol Takımının Türkiye’de basketbol maçlarına katılması ve elde ettiği başarılar bizim için gerçekten gurur vesilesidir.” açıklamasını yaptı

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı ve yönetim kurulu üyeleri 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, 3 Aralık Engelliler Günü’nün bir kutlama günü olmadığına; halkımızın içinde sahiplenilmesi gereken insanların gerekirse yasal düzenlemeler veya önlemlerle topluma daha fazla iştirak edebilmelerinin sağlanması gerektiğine işaret etti. Aynı şekilde hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmasının gerektiğinin altını çizen ve “Bu, bizim önemsediğimiz bir meseledir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de engellilere sahip çıkma noktasında hem halkın hem de devletin büyük bir anlayış ve duyarlılık içinde olduğunu kaydetti.

Federasyonun yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerini kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, özveri, fedakarlık ve disiplin içinde çalışmaların yapılmakta olduğunu ifade etti.

“Sizlerin Türkiye’de basketbol maçlarına katılmanız ve elde ettiğiniz başarılar bizim için gerçekten gurur vesilesidir,” diyen Tatar, içinde bulunduğumuz koşullarda eksikliklerin olduğunu, bu eksiklikler konusunda devletin gerekeni yapacağını düşündüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “engelli” kelimesini kullanmaktan pek hoşlanmadığını belirterek, özel gereksinimli insanların aramızda olduklarını ve özellikle halkın bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı devlete önemli görevler düştüğünü kaydetti.

