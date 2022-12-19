Şampiyon Arjantin’e dev gelir

Dünya Şampiyonu Arjantin, FIFA'nın dağıtacağı ödülle birlikte kasasına 52 milyon dolar koyacak

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, kasasını da dolduracak.

Finale kadarki bölümden 30 milyon dolar kazanan Arjantin, şampiyonluk ödülü olarak 12 milyon dolar daha kazanacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı AlejandroDominguez ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şampiyonluk primi olarak 10 milyon dolar ödeme yapılacağını duyurdu.

Böylelikle Arjantin, toplamda 52 milyon dolarlık bir ödül elde etmiş olacak.

FIFA ayrıca, 2022 Dünya Kupası'na katılan her ülkeye 2 milyon dolarlık ödeme yaptı.

Bu arada 2018 Rusya'da şampiyon olan Fransa, 38 milyon dolar kazanmıştı.

