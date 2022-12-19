banner875
banner885
22 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
16 0
 
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
12 0
"Altın Top" Messi'nin
9 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
14 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
58 0
2023 yılı makyaj trendleri
2023 yılı makyaj trendleri
13 0
banner878
banner887

Şampiyon Arjantin’e dev gelir

banner898

Dünya Şampiyonu Arjantin, FIFA'nın dağıtacağı ödülle birlikte kasasına 52 milyon dolar koyacak

banner825
Şampiyon Arjantin’e dev gelir
banner892
2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, kasasını da dolduracak.
Finale kadarki bölümden 30 milyon dolar kazanan Arjantin, şampiyonluk ödülü olarak 12 milyon dolar daha kazanacak.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı AlejandroDominguez ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şampiyonluk primi olarak 10 milyon dolar ödeme yapılacağını duyurdu.
Böylelikle Arjantin, toplamda 52 milyon dolarlık bir ödül elde etmiş olacak.
FIFA ayrıca, 2022 Dünya Kupası'na katılan her ülkeye 2 milyon dolarlık ödeme yaptı.
Bu arada 2018 Rusya'da şampiyon olan Fransa, 38 milyon dolar kazanmıştı.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.