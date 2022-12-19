banner875
banner885
22 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
16 0
 
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
12 0
"Altın Top" Messi'nin
9 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
14 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
58 0
2023 yılı makyaj trendleri
2023 yılı makyaj trendleri
13 0
banner878
banner887

Benzema milli takımı bıraktı

banner898

banner825
Benzema milli takımı bıraktı
banner892
Karim Benzema, Fransa milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.
2022 yılında Ballond'Or'u kazanan dünya yıldızı, Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Benzema, "Bugün olduğum yere gelmek için çok çalıştım, hatalar yaptım. Bununla da gurur duyuyorum. Hikayemi yazdım ve artık bitiyor" ifadelerini kullandı.
Benzema, Fransa formasıyla 97 maçta 37 gol attı ve 2021 yılında UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.