Benzema milli takımı bıraktı

Karim Benzema, Fransa milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

2022 yılında Ballond'Or'u kazanan dünya yıldızı, Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Benzema, "Bugün olduğum yere gelmek için çok çalıştım, hatalar yaptım. Bununla da gurur duyuyorum. Hikayemi yazdım ve artık bitiyor" ifadelerini kullandı.

Benzema, Fransa formasıyla 97 maçta 37 gol attı ve 2021 yılında UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.



