Portekiz'de şampiyon Sporting Lizbon

Avrupa liglerinden birin de daha şampiyon belli oldu.
Portekiz liginde Sporting Lizbon evinde Boavista’yı 1-0 yenerek bitime 2 hafta kalan 19 yıl sonra şampiyon oldu.
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