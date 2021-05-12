Portekiz'de şampiyon Sporting Lizbon

Portekiz Ligi'nde şampiyon belli oldu. Sporting Lizbon, 19 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

Avrupa liglerinden birin de daha şampiyon belli oldu.

Portekiz liginde Sporting Lizbon evinde Boavista’yı 1-0 yenerek bitime 2 hafta kalan 19 yıl sonra şampiyon oldu.

