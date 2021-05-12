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Portekiz'de şampiyon Sporting Lizbon

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Portekiz Ligi'nde şampiyon belli oldu. Sporting Lizbon, 19 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

Portekiz'de şampiyon Sporting Lizbon
Avrupa liglerinden birin de daha şampiyon belli oldu.
Portekiz liginde Sporting Lizbon evinde Boavista’yı 1-0 yenerek bitime 2 hafta kalan 19 yıl sonra şampiyon oldu.
 
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