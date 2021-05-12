Devler Ligi finaline İspanyol hakem

29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İspanyol hakem MiguelLahoz yönetecek.

26 Mayıs'ta Manchester United ile Villarreal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini ise Fransız hakem ClementTurpin'in yöneteceği açıklandı.

