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Medipol Başakşehir, PSG’ye konuk oluyor

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Temsilcimiz MedipolBaşakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak

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Medipol Başakşehir, PSG’ye konuk oluyor
ParcdesPrinces Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Grupta son maçlar öncesinde MedipolBaşakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.
Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren JuniorCaiçara ile kart cezalısı MartinSkrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
 
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