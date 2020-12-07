Korbay: Olgunca görüşeceğim

Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, kulüplerle yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararı değerlendirdi.

Futbolculara birlik olma çağrısı yapan ve kararı alanlarla görüşeceğim diyen Berkem Korbay'ın açıklamaları şöyle:

"Fevri bir şekilde saldırmayacağım, mutlaka ki bu işin karar verenleri ile olgunca görüşeceğiz. Tabii görüşmek için kapıları açılırsa, bu kapı açılırsa bizim gönlümüz zaten herşeye rağmen açıktır. Kültürümüzde düşmanlık, kin, ego, uzlaşamama, yoktur. Sarılma, empati, birliktelik, saygı ve sevgi vardır. Ammaa futbolcu kardeşlerim, şimdi ya birlik olacağız, ya da bu film gibi daha çok izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta içi adanın dört bir yanını gezip sizi komik rakamlara üye yapabilmek için maddi manevi bütün gücümü, eforumu kullanacağım. Sizden de bu çağrıya kulak vermenizi bekleyeceğim. “Bu bize bir ders olur kısa süre içerisinde toparlanırsak bu çatı altında, muhtaç olmaz muhtaç ederiz. Sözleşmeler dahi tam da bu birliktelikten geçerm Çağrıma kulak verin. Sen de benimleysen bu toparlanma için ben de varım de. Gerisi sizde, söz sizde olsun diye ben de varım."