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Medipol Başakşehir kritik virajda

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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında 2 Aralık Çarşamba günü Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek

Medipol Başakşehir kritik virajda
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del CerroGrande düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Grupta beşinci maçlar öncesinde MedipolBaşakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip.
İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı.
Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren JuniorCaiçara kadroda yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde, DanijelAleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek.
Tedavileri süren Mehmet Topal ve EnzoCrivelli'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.  
 
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