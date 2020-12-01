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Vida antrenmanlara başladı

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Süper Lig’in 11’inci haftasında Cuma günü sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda, karantina süreci sona eren Hırvat stoper Domagoj Vida da takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı

Vida antrenmanlara başladı
Süper Lig’de oynadığı son 2 maçta sahadan 6 puanla ayrılan Beşiktaş, 11’inci haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Düz koşu ile başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktik çalışmalarının üzerinde durulduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlılarda karantina süreci sona erden Domagoj Vida da antrenmandaki yerini aldı. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan AjdinHasic ile sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve AdemLjajic antrenmanda yer almadı.
 
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