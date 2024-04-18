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Manuel Neuer tarihe geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İngiliz temsilcisi Arsenal'i saf dışı bırakan Alman ekibi Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, 58 Devler Ligi maçında gol yemeyerek bu alanda rekor kırdı

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Manuel Neuer tarihe geçti
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Bayern Münih, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Allianz Arena'da Arsenal'i konuk etti. Rakibini 1-0 yenerek yarı finale yükselen Bavyera ekibinde kaleci Manuel Neuer tarihe geçti.
38 yaşındaki Alman milli kaleci, Arsenal karşısında kalesini gole kapatarak Şampiyonlar Ligi'nde gol yemediği maç sayısını 58'e yükseltti. Deneyimli eldiven, böylece Devler Ligi'nde en fazla karşılaşmada gol yemeyen kaleci olarak tarihe geçti.
Rekorun önceki sahibi 57 maç ile Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Iker Casillas'tı. Üçüncü sırada ise 52 maçla Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane file bekçisi Gianluigi Buffon bulunuyor.
 
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