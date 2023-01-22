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Manchester City'de Haaland şov

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Norveçli santrforu Erling Haaland'ın 3 golüyle (hat-trick) Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti

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Manchester City'de Haaland şov
Ligin 21. haftasında zirve mücadelesi veren Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'ı konuk etti.
Ev sahibi ekip, 40, 50 ve 54. dakikalarda Haaland'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Sezon başında transfer olduğu City'deki üstün performansını sürdüren Haaland, ligdeki toplam gol sayısını 25'e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Norveçli golcü, Premier Lig'de geçen sezonun 23'er golle gol kralları Muhammed Salah ile Heung-min Son'u şimdiden geride bıraktı.
Haaland, bu sezon lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında 3'er gol kaydeden ilk futbolcu olduktan sonra Wolverhampton karşısında ligdeki 4. hat-trick'ini yaptı.
Bu sonuçla Manchester City, 45 puanla lider Arsenal'in ardından ligde 2. sıradaki yerini korudu.
 
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