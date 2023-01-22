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Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu

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Bursa’da düzenlenen 20 Yaş Altı (U20) Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarışan milli atletimiz Taygun Artan Özcihan, 200 metrede Türkiye şampiyonu oldu

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Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atletlerinden Taygun Artan Özcihan, başarılarına bir yenisini ekledi. Taygun, Bursa’da düzenlenen 20 Yaş Altı (U20) Türkiye Salon Şampiyonası’nda 200 metrede Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonun ilk gününde 60 metre branşında ikinci olarak kürsüye çıkan Taygun, ikinci günde de 200 metrede şampiyon olarak ilk basamakta yer aldı.
TÜRKİYE REKORUNU KIL PAYI KAÇIRDI
Organizasyonun ikinci gününde 200 metrede 21.37’lik derecesi ile Taygun Artan Özcihan, Türkiye şampiyonu olarak kürsüye çıktı. Elit atlet 21.28 olan Türkiye rekorunu da kıl payı kaçırmış olurken, rekoru kırma adına ilerisi için umut vermiş oldu.
Taygun, 60 metre branşında eleme serisini 7.09’luk derecesi ile birinci, serilerin genelinde ise sekizinciolarak adını finale yazdırdı. Finalde 6.89 koşan Taygun, Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı.
Bir diğer atletimiz Yağmur Bozoğlan ise 400 metrede yarıştı. Serisinde 1:04.16’lık derece ile dördüncü olan Yağmur, finale kalamadı.
 
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