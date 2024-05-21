Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, teknik direktörlük görevi için Arne Slot'la anlaşmaya varıldığını açıkladı

Premier Lig'de Liverpool, Jürgen Klopp'un ardından yeni teknik direktörünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada son olarak Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'la anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada 45 yaşındaki çalıştırıcının 1 Haziran'da görevine başlayacağı ifade edildi.

Arne Slot, Liverpool tarihinde görev yapan ilk Hollandalı teknik direktör olacak.

ARNE SLOT KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine Zwolle'nin altyapısında başlayan Arne Slot sonrasında Cambuur'da çalıştı.

AZ Alkmaar'da ilk olarak yardımcı antrenör olarak görev yapan Slot, 2021'de takımın başına geçti. 2020'de Alkmaar'dana ayrılan Slot, 2021'de Feyenoord'a imza attı.

Feyenoord'la lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan 45 yaşındaki çalıştıcı 2023'de Eredivisie'de yılın teknik direktörü seçildi.

Arne Slot, futbolculuk kariyeirnde FC Zwolle, NAC Breda, Sparta Rotterdam ve PEC Zwolle'nin formalarını giydi.



