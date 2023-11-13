Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor

Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da tarihe geçti. Inter'de oynayan milli futbolcu İtalya kariyerindeki 37'nci golünü kaydetti.
29 yaşındaki yıldız Serie A'da fileleri en çok havalandıran Türk futbolcu oldu.
Çalhanoğlu, rekoru getiren golü geride kalan haftada Frosinone'ye attı. Milli futbolcu İnter'in 2-0 kazandığı maçta takımın ikinci golünü penaltıdan kaydetti.
Bir önceki rekor 36 gol ile Şükrü Gülesin'e aitti. Gülesin; 1950-1951 sezonunda Palermo, 1951-1952 sezonunda Lazio forması giymişti.
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