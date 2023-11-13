banner913
banner932
Girona’nın peri masalı sürüyor
Girona’nın peri masalı sürüyor
2 0
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
43 0
 
Kaçak estetik baskını
Kaçak estetik baskını
31 0
Adana'da gol sesi yok
Adana'da gol sesi yok
14 0
Birbirlerini üzmediler
Birbirlerini üzmediler
23 0
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
27 0
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
21 0
banner964
banner985

Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor

banner476

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da bir rekora imza attı. Son olarak Frosinone filelerini havalandıran milli futbolcu İtalya kariyerindeki 37. golünü kaydetti

banner974
Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor
banner971
Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da tarihe geçti. Inter'de oynayan milli futbolcu İtalya kariyerindeki 37'nci golünü kaydetti.
29 yaşındaki yıldız Serie A'da fileleri en çok havalandıran Türk futbolcu oldu.
Çalhanoğlu, rekoru getiren golü geride kalan haftada Frosinone'ye attı. Milli futbolcu İnter'in 2-0 kazandığı maçta takımın ikinci golünü penaltıdan kaydetti.
Bir önceki rekor 36 gol ile Şükrü Gülesin'e aitti. Gülesin; 1950-1951 sezonunda Palermo, 1951-1952 sezonunda Lazio forması giymişti.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.