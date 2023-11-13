Cimnastikçilerimiz Türkiye beşincisi oldular

KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Erkekler müsabakasına katıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı kafilesinde Ahmet Eren Albayrak, Mustafa Kerem Albayrak, Eren Güler, ArenÇaltıkuşu ve BerekMevlüt’ün sporcu olarak yer aldılar. Antrenörleri Hasan Avukat, Türkay Özata ve Bilgin Diker eşliğinde Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Minikler Türkiye Şampiyonasında mücadele edençocuklarımız, Türkiye 5.’si oldular.

Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Minikler Türkiye Şampiyonasında ilk 5’te yer alan takımlar şöyle:

1. Şavkar CSK

2. 2013 Anadolu CSK

3. Avrupa SK

4. Amasya GSk

5. KKTC

Yarışları bizzat izleyen ve ödül töreninde madalya takan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şampiyona sonrasında yaptığı açıklamada “Bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başta çocuklarımız olmak üzereantrenörlerimizi ve ailelerimizi kutlarım.” İfadelerini kullandı.

