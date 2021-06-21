Hakan Çalhanoğlu Inter'de

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni kulübünü TRT SPOR'a açıkladı. Milan'la sözleşmesi biten milli futbolcu, Serie A'nın son şampiyonu Inter ile anlaştığını söyledi

2017 yazından beri İtalya Serie A ekibi Milan'ın başarısı için ter döken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı isim, bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardı.

TRT SPOR Muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Çalhanoğlu, "İnter ile anlaştım. Milano’ya gidiyorum. Yarın sözleşme imzalayacağım.” dedi.

TRT SPOR Roma Muhabiri Dündar Keşaplı'nın edindiği bilgilere göre Çalhanoğlu sağlık kontrolünden geçtikten Inter'le 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Hakan Çalhanoğlu, 2017 yılında Bayer Leverkusen'den, Milan'a transfer olmuştu. İtalyan ekibinde 172 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 32 kez fileleri sarsarken 48 de gol pası verdi.

Milli oyuncu böylece, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter ile Devler Ligi'nde mücadele edecek.

